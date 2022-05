Inwoners Westerveld brengen 153 kilo aan chemische middelen weg

Inwoners van de gemeente Westerveld hebben vandaag 153 kilo aan chemische bestrijdingsmiddelen ingeleverd bij het afvalbrengstation in Havelte. In ruil voor het inleveren van afval ontvingen mensen een waardebon van 5 euro, te besteden bij lokale ondernemers.

Er werden vooral bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte zoals muizen, ratten, mieren en slakken ingeleverd, meldt de gemeente Westerveld. Ook gaat het om spullen om onkruid tussen tegels of in de moestuin tegen te gaan.

De actie werd gestart omdat een deel van de inwoners verouderde chemische middelen in bezit heeft, terwijl deze weg moeten worden gegooid. "Deze middelen zijn namelijk erg schadelijk voor het waterleven en mogen absoluut niet in het riool terechtkomen. Daarom is het belangrijk om bestrijdingsmiddelen op de juiste manier te vernietigen", verklaarde de gemeente eerder.

Naast Westerveld was Waterschap Drents Overijsselse Delta betrokken bij het initiatief. Beleidsadviseur Berry Bergman waarschuwt voor de risico's als de bestrijdingsmiddelen in sloten, kanalen of rivieren terechtkomen. "Na de inzamelochtend weten we in ieder geval zeker dat deze 153 kilo aan schadelijke stoffen geen gevaar meer vormen voor onze dieren, planten en het watersysteem. Een mooi resultaat."