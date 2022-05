Drentse Songfestival-ervaringen: 'Met je volle smikkel in de camera'

John Geuzinge uit Bovensmilde heeft als zanger nooit meegedaan aan het Nationale Songfestival, maar als schrijver was hij in 2001 wel betrokken bij een inzending. "Er was ooit een boyband in onze studio en daar was een knaap bij, die heette Sven. Daar hebben we een plaat mee opgenomen, Fool for you, en die bleek later te zijn ingestuurd te zijn naar het Songfestival. Ik dacht eerst nog dat het een grap was, maar dat bleek niet het geval."