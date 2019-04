Unieke goal Veendorp: Kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst heb gescoord

We zijn goede vrienden en had hem een basisplek echt gegund, zeker na de pech die hij heeft gekend. Keziah Veendorp, middenvelder van FC Emmen

FC Emmen in zetel in de wachtkamer na zege op FC Utrecht

Verdedigend hebben we het heel goed gedaan. Het stond, zoals het de laatste drie duels sowieso goed staat. Maar we hebben nog niets en dat beseffen we. Dinsdag moeten we er weer staan. Michael de Leeuw, aanvaller FC Emmen

"Ik had niet eens tijd om te juichen. De spelers doken boven op me en waren door het dolle heen", aldus Veendorp. "Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst gescoord heb. Ik kom natuurlijk ook niet vaak in zo'n positie, alleen op de training.Veendorp zou tegen de club uit de Domstad overigens niet als basisspeler starten. Dick Lukkien had voor Henk Bos eindelijk weer een basisplek in gedachten, maar de middenvelder raakte donderdag op de training geblesseerd. "Echt jammer voor Henk. We zijn goede vrienden en had hem een basisplek echt gegund, maar natuurlijk ben ik blij voor mezelf. Het voelt ook niet als een persoonlijke overwinning ofzo. Als ik erin kom doe ik gewoon mijn plicht en ik vond dat dat de laatste tijd ook best aardig ging."Overigens was Veendorp ook bij de eerste treffer betrokken, want hij was het die de corner van Anco Jansen met het hoofd verlengde waarna Michael de Leeuw kon scoren. Voor de aanvallende middenvelder was het zijn tweede goal in dienst van de Drentse club. "Heel mooi natuurlijk, al had ik er eigenlijk twee moeten maken. In het laatst ging ik alleen op de keeper af. Zo'n bal moet er gewoon in. In de tweede helft lagen in de omschakeling sowieso meer momenten om toe te slaan. Dat kan, als we na vanavond toch nog kritisch moeten zijn, echt beter", aldus De Leeuw.Maar de aanvaller was al met al dik tevreden. "We hebben hier vanavond een teamprestatie geleverd. Mooi is dat we voor rust effectief waren en dat we scoren uit een corner. Maar het allerbelangrijkste is dat we het verdedigend goed deden. We hebben vrijwel niets weggegeven en de enige kans die ze krijgen pakt Kjell geweldig."Met zeven punten uit de laatste drie duels lijkt Emmen op het juiste moment te pieken, maar De Leeuw is waakzaam. "Deze drie punten zijn mooi, maar de concurrentie moet nog. We hebben nog niets, maar dat besef is er bij iedereen. Dinsdag moeten we er weer staan tegen De Graafschap."