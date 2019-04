Duitse paasvuren zorgen voor brandlucht in Drenthe

In de gehele provincie is vanochtend een brandlucht te ruiken. Die wordt veroorzaakt door Duitse paasvuren die gisteravond vlak over de grens zijn aangestoken.

Door de oostenwind is de brandlucht tot ver in Nederland te ruiken. De stankoverlast is het grootst in het noorden en oosten van het land.Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat vooral mensen met longaandoeningen last kunnen hebben van de rooklucht. Sinds gisteravond geldt daarom een waarschuwing voor smog door fijnstof, afkomstig van de paasvuren.In Drenthe was gisteren één paasvuur dat werd aangestoken. Het ging om de paasbult in Wapse , waar gisteren de mensen nog hun snoeihout langs konden brengen. Verschillende paasvuren zijn afgelast vanwege de droogte. Op de paasvuren-pagina van RTV Drenthe is te zien welke paasvuren nog wel doorgaan.