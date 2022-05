TopDutch-campagne keert na de zomer terug

TopDutch ging in 2016 van start om een grote Tesla-fabriek naar het Noorden te halen. Die missie mislukte. Ook was er ruzie binnen het TopDutch-team. Desondanks hield gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe er een goed gevoel aan over. Vanuit Provinciale Staten was er flink wat kritiek op de campagne.