E&O op koers voor troostfinale: 'Zit nog veel rek in'

Uitgeweken naar sporthal De Klabbe in Emmer-Compascuum maakte E&O zaterdagavond na rust (13-11) het verschil tegen de opleidingsploeg van LIONS. "We begonnen om LIONS te verrassen in een offensieve dekking. Dat liep niet. Toen hebben we de dekking in de pauze omgezet. Na rust liep het veel beter", opent trainer/coach van E&O Freek Gielen het gesprek."Door toedoen van spelmaker Killian Tubben begon het te lopen. Ook Lex Baas was nuttig op de cirkelpositie", gaat hij verder. Met liefst dertien goals werd Rick Wielage de topschutter van het treffen in de eredivisie. "Hij maakte misschien wel een strafworp of tien."Op maandag is de return in Zuid-Limburg. Wanneer E&O de voorsprong met succes verdedigt mag het aantreden in de troostfinale van de eredivisie. "En dan te bedenken dat we begin dit seizoen dachten dat we tegen degradatie zouden spelen", vertelt Gielen. "Zonder gekke aankopen en vanuit de opleidingsgedachte flikken we dit. Als we mogen spelen voor de derde en vierde plaats vind ik het een succesvol seizoen.""Vanuit de A-jeugd en heren 2 hebben veel jongens de stap naar de eredivisie moeten maken", gaat de jonge oefenmeester verder. "Dat heeft tijd nodig. In de reguliere competitie hebben we daardoor een aantal mindere beurten gemaakt. Ik denk dat sommige jongens nog niet helemaal uit de verf zijn gekomen. Er zit nog veel rek in."Na de Runner Up Competitie gaat bij E&O de focus op het nieuwe seizoen. "De ploeg bij elkaar houden is het grote doel. Dan kunnen we in twee jaar tijd een kampioenskandidaat worden. Je laat in deze nacompetitie zien de top aan te kunnen", is Gielen stellig. "Jongens zweren bij een goede training. Daarin proberen we hen te bedienen, waardoor ze graag bij de club blijven."