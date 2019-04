Paasvuren Elim en Schuinesloot illegaal aangestoken

Het paasvuur in Elim is een van de vele paasvuren die in Drenthe is afgelast vanwege de droogte. De brandweer heeft het paasvuur geblust.Volgens elim-drenthe.nl werd een half uur later een paar kilometer verderop het paasvuur in Schuinesloot ook illegaal aangestoken. Dat vuur brandde zondagochtend nog, omdat de brandweer daar niet is gaan blussen. Organisator van het paasvuur in Elim Django Temmink vermoedt dat er een verband is tussen beide branden.Temmink is verbolgen over het branden van de paasbult in Elim: "Het vuur was niet voor niets afgelast, het was niet verantwoord met deze droogte. Maar het geeft ook nog eens een hoop gedoe en een grote rotzooi. De brandweer moest er afgelopen nacht met een kraan bij komen. De boel moet nog opgeruimd worden, ik weet niet wie er voor deze kosten moet opdraaien."De organisatie van het paasvuur in Elim zou komende week met de gemeente Hoogeveen overleggen of het paasvuur op een later moment alsnog zou mogen branden. "Dat kunnen we nu wel uit ons hoofd zetten", zegt Temmink teleurgesteld.Wie de paasvuren in Elim en Schuinesloot heeft aangestoken is nog niet bekend. Django Temmink probeert zoveel mogelijk informatie te achterhalen en hoopt op tips over de dader of daders.