Manifestatie op Groningen Airport Eelde: 'Stilte is kostbaar'

Dat er vooral leden van de Partij van de Dieren, GroenLinks en SP aanwezig zijn, deert Rutgers niet. "Het is jammer, maar dat zijn ook bezorgde burgers. Ik durf ook te zeggen dat heel veel mensen op de zaterdagochtend wel wat anders gaan doen met mooi weer. Aan de andere kant heb ik wel geconstateerd dat de groep die zich uitspreekt tegen krimp van de luchtvaart een relatief kleine groep is en zich onder de radar bevindt."

Hier en daar zijn een aantal mensen zonder politiek shirt. Fien Slors is er één van. Ondanks dat ze wel politiek actief is, staat ze vandaag voornamelijk namens Extinction Rebellion bij het vliegveld. "Ik denk dat mensen die een idee hebben over waar het naar toe moet met de wereld ook wel lid zijn van een politieke partij. Dat zijn toch de mensen die hier ideeën over hebben. Maar je hebt ook andere clubs, niet politieke clubs zoals wij, die hier ideeën over hebben." Slors is zelf ook groot voorstander van minder vluchten. "Het is niet nodig en het is heel vervuilend", meent ze.

'Stilte is kostbaar'

Om 12.05 uur is er landelijk een stiltemoment. Ook op Eelde wordt hier aan gehouden. "Dat is om voor jezelf helder te krijgen en bewust te worden van het feit dat stilte heel kostbaar is", legt Rutgers uit. Tien minuten lang wordt er een pauze ingelast. De demonstraten genieten van de zon terwijl ze een broodje eten. "We moeten ons ervan bewust zijn dat het zeker maatschappelijke waarde heeft voor heel veel mensen", gaat Rutgers verder.

Toekomst van het vliegveld

Heeft de luchthaven in Eelde dan nog wel een toekomst? Daar verschillen de meningen over. Volgens Rutgers is het er één waar wel beperkt gevlogen wordt. Hij denkt aan een traumahelikopter en ook de pilotenopleiding moet volgens hem sneller over gaan op elektrische motoren. "Maar voor vakantievluchten achten wij deze luchthaven niet in beeld."

Ook Huiberts heeft zijn bedenkingen bij de toekomst van het noordelijke vliegveld. "Als we het hebben over elektrisch vliegen dan hebben we het over de grootste ballon die ooit is opgelaten. Als we kijken naar de burgerluchtvaart op elektra dan hebben we straks een batterij nodig die zwaarder is dan een heel vliegtuig zelf." Ook een toekomst in waterstof ziet hij op korte termijn niet gebeuren. "We weten nog helemaal niet wat de gevolgen daarvan zijn. Het moet nog goed onderzocht worden. Het is een mooi streven, maar we zien dat niet op de korte termijn. We zitten nu wel met een goede scheidslijn in de tijd. We moeten nu handelen willen we zorgen dat onze toekomstige generaties nog een goede wereld hebben om in te leven, en in goede gezondheid. Daar maak ik me heel erg zorgen om. Je ziet dat in gebieden waar veel gevlogen wordt, neem Rotterdam en Amsterdam, de gezondheid afneemt. Uit de onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn, blijkt dat de hersenactiviteit van jonge kinderen achterblijft ten opzichte van vergelijkbare populaties elders in het land", aldus Marc Huiberts.