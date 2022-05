'Meer partijen moeten op de barricade gaan voor behoud kazerne Assen'

Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) wil dat meer partijen op de barricade gaan voor het behoud van de Johan Willem Friso Kazerne in Assen. Gisteren werd bekend dat staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) vasthoudt aan zijn voornemen om de kazerne te sluiten. Het CDA stelde daarop meteen Kamervragen.

"Het is nog geen gelopen race, maar dan hebben we meer partijen nodig", zegt het Kamerlid uit Assen in het Radio Drenthe-programma Cassata. Hoewel de sluiting van de kazerne in Assen al vast lijkt te staan, wil de staatssecretaris dat nog niet hardop zeggen. "Er is nog geen besluit genomen, er ligt nu een bestuurlijk voornemen", zei hij gisteren. Maar in Assen voelen ze het al aan: die kazerne gaat dicht.

Het is de bedoeling dat de militairen uit Assen naar de kazerne in Havelte verhuizen. Maar ook daar zet Agnes Mulder vraagtekens bij. "Ik heb zo nog mijn twijfels of het daarbij blijft. Die zorgen zijn nog niet weggenomen." Gisteren liet ook provinciebestuurder Henk Brink een soortgelijk geluid horen.

'Assen beter te bereiken dan Havelte'

Volgens Mulder moet de staatssecretaris goed naar het draagvlak in de regio kijken. "In zijn brief staat daarnaast dat er waarde wordt gehecht aan de instroom van jonge militairen in de buurt van steden. Dan denk ik: dat hebben we hier toch? Laten we dan ook met scholen kijken naar de instroom. Assen is voor de gemiddelde mbo'er uit Noord-Nederland makkelijker te bereiken dan Havelte."

Mulder wijst verder op de werkgelegenheid in Assen die sowieso al onder druk staat. Vanwege het steeds verder dichtdraaien van de gaskraan, heeft de NAM al flink gesneden in het personeelsbestand. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de NAM ook het hoofdkantoor in Assen verlaat. "Zoiets heeft gewoon veel impact op de regio Assen. Als er geen nieuwe werkgelegenheid terugkomt, ben je het gewoon kwijt. Ik wil dat niet. Ik wil dat we doorgaan met de kazerne in Assen."