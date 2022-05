Een fietser is ernstig gewond geraakt na een ongeval met een voerwagen. Het ongeval gebeurde op de Weidenweg, tussen Weerwille en Koekange.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te bieden aan het slachtoffer. De bestuurder van de voerwagen is door de politie meegenomen voor verhoor.

Het is onbekend hoe het met het slachtoffer gaat. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.