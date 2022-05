Huberts IJs in Meppel bestaat 100 jaar: 'IJsje voor 2 cent, kan je het nog voorstellen?'

Zo'n tien jaar later komt het pand naast de ijssalon komt leeg. Het komt in handen van Huberts. Er komt onder meer een bloemenzaak in. Maar als Christine in 1993 begint bij Huberts IJs, betrekt ze ook meteen het pand. Ze begint er café-restaurant De Brasserie, dat er vandaag nog steeds zit. "Als ik hier serveer, vraag ik mij af hoe het in de ijssalon gaat. En als ik in de ijssalon sta, vraag ik mij af of het wel goed gaat in De Brasserie", kan ze erom lachen.

De ijscotent mag dan nog op dezelfde plek zitten, van die oorspronkelijke ijssalon is eigenlijk weinig over. "Het was helemaal roze van binnen", weet Christine te vertellen. "Roze muren, roze vloer. Alleen het plafond niet. Die was blauw, alsof het de lucht was, om ruimte te creëren." Je kon er namelijk binnen je ijsje opeten.