Spelen met knopen onder de wieken van molen Jan Pol in Dalen

"Elke speler heeft negen knopen", legt Feddie Zomers van stichting Aold Daol'n uit. "Het speelbord heeft in totaal 24 speelplekken waar je de knopen op kunt leggen. Zodra je drie op een rij hebt, heb je een molen gemaakt. Dan mag je een knoop van de tegenstander innemen. Als alle knopen op het bord liggen, mag je ze ook verschuiven. Wanneer een speler drie knopen over heeft, mag diegene springen met de knopen. Als hij of zij er twee overheeft, is het spel voorbij."

Het is de tiende editie van het molenspel in Dalen, dat voorheen ook weleens gekscherend het Open Nederlands Kampioenschap Molenspel werd genoemd. "Volgens ons zijn we de enige die hierin een toernooi houden. We hebben ook al jaren dezelfde deelnemers. Het is echt een hecht clubje fanatieke molenspelers", aldus Zomers.

Veertienjarige molenaar

Terwijl het toernooi in volle gang is, zorgen molenaars Ricardo Hemme en zijn pupil Milan Kats er samen met de wind voor dat de wieken blijven draaien. Milan is met zijn 14 jaar de jongste vrijwilliger bij het Drentse Landschap, de organisatie waaronder de molen valt. "Ik heb altijd al iets met molens gehad", vertelt hij. "Drie jaar geleden kwam ik hier voor het eerst eens kijken met mijn vader. Sindsdien ben ik hier elke zaterdag te vinden."