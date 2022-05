Woonwagenbewoners Coevorden kraken lege plekken

Op het woonwagenkamp aan de Esschenbruggerdijk in Coevorden zijn door woonwagenbewoners twee lege plekken gekraakt. Het gaat om de schoonvader en een 18-jarige zoon van Eva Doek.

"Mijn oudste zoon (20 jaar, red.) woont met zijn vriendin en 3 maanden oude baby al een tijd lang bij mijn schoonvader in. Dat gaat gewoon niet meer. Dat leidt tot irritatie. Mijn zoon wil gewoon een eigen plek", vertelt Eva Doek.

Die eigen plek komt er alleen maar niet van. De zoon wacht al twee jaar op een eigen plek aan de Esschenbruggerdijk. En ook de andere zoon wacht die tijd al op een woning. "Hij heeft zich ingeschreven op de wachtlijst daarvoor", zegt ze. "Daar heb ik thuis de documenten van liggen, dat hij inschreven staat." Maar als ze bij de gemeente Coevorden vraagt naar de status daarvan, krijgt ze te horen dat hij nog niet op de wachtlijst staat.

Kraken

Vanwege het lange wachten hebben de schoonvader en de 18-jarige zoon nu het heft in eigen handen genomen. Beide besluiten te kraken. De schoonvader heeft er een spanbord opgehangen en gaat op zoek naar een keet die hij er kan plaatsen. "Nu kan hij de nodige rust pakken, die hij anders niet heeft." De zoon overnacht nu in een lege woonwagen.

"Twee jaar lijkt misschien niet zo lang, maar eigenlijk zijn we hier al wel twintig jaar mee bezig", verzucht Eva. "Er is toen al toegezegd dat er extra plaatsen zouden komen. Maar het is er nog maar niet van gekomen."

Lege plekken

Momenteel staan er vijf plaatsen leeg. Mensen die daarvoor in aanmerking komen, hebben eind december een brief gehad van de gemeente. "Maar zij moeten natuurlijk een omgevingsvergunning aanvragen, stukken daarvoor aanleveren enzovoort", reageert Liesbeth Mennink namens de gemeente Coevorden. "Daar gaat tijd overheen. Dan zijn er ook nog bezwaartermijnen. Dat proces kost tijd."

Eva weet dat een persoon de plek uiteindelijk heeft afgewezen. "Ik weet over het algemeen sneller dan de gemeente wie waar komt." En dat blijkt ook nu het geval, aldus Eva Doek. "Dat was anderhalve maand geleden al bekend, maar de volgende op de wachtlijst is nog niet op de hoogte gebracht." De gemeente laat weten dat deze persoon dat niet direct heeft laten weten aan de gemeente. "Die plaats is inderdaad nog niet toegewezen." De gemeente zegt daar nog mee bezig te zijn.