Co Lambert vertrekt noodgedwongen als wethouder: 'Geen persoonlijk drama'

Co Lambert kwam in de politiek van Aa en Hunze terecht door het vertrek van Bert Wassink. De GroenLinks-wethouder vertrok in 2015 naar Terschelling om daar burgemeester te worden. "Ik was altijd wel op de achtergrond betrokken", zegt Lambert, die toen nog accountant was. "Dit kwam op het goede moment langs."

Samenwerking

"Het stond helemaal niet op mijn lijstje", zegt hij over zijn werk in de politiek. Al snel werd het Lambert duidelijk dat het een leuke baan was. "Tot op de dag van vandaag. Het is gewoon heel leuk dat je met heel veel mensen en organisaties te maken krijgt, in je eigen omgeving. Ik woon al bijna 30 jaar in Aa en Hunze. Toch heb ik de afgelopen 7,5 jaar nog heel veel mensen, organisaties en bedrijven ontmoet, van wie ik allemaal niet wist dat we die binnen de grenzen van de gemeente hebben."

Hij noemt ook het feit dat je je mag bemoeien met de woonomgeving als groot voordeel van het vak. "Dat je dat met heel veel mensen en organisatie samen mag doen, dat is gewoon heel erg leuk."

In zijn 7,5 jaar als wethouder vindt hij dat hij mooie dingen heeft bereikt. Of, zoals Lambert benadrukt: wij. Want, "je doet het samen". "Je kan voetbalvelden noemen", neemt hij als voorbeeld. De eerste vier jaar was hij namelijk de wethouder die over sport ging. "Je kan ook dingen opnoemen die niet in mijn portefeuille zaten, waar ik heel blij mee ben." Het nieuwe multifunctionele centrum in Rolde bijvoorbeeld. "Dat is een prachtig gebouw geworden."

Zorg

In zijn laatste termijn is Lambert onder meer verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Sinds 2015 ligt die op het bordje van de gemeenten. "De eerste twee jaar viel het wel mee. Maar toen de kosten opliepen, en het geld vanuit Den Haag niet mee opliep, toen hadden we volgens mij tot wel 2 miljoen tekort. En dat is aanzienlijk op een begroting van 65 miljoen euro."

"Dat kan je niet jaar in jaar uit permitteren", waarschuwt Lambert. "Zo kan het niet doorgaan. Het lijkt erop, ook met extra geld vanuit Den Haag, dat we het tekort op de jeugdzorg nu redelijk onder controle hebben. Maar ik ben daar wel voorzichtig in."

Windmolens

En er staat nog een groot dossier op de lijst van Lambert: windmolens. "Dat was een ingewikkeld dossier, met heel veel emotie. Daar is ook een heleboel niet goed gegaan. Windenergie is prima, maar het wordt door het Rijk gewoon in de gemeente gedumpt zonder overleg. Er is heel veel overlast van. Nog steeds. Er is niet gesproken met ons en niet met inwoners."

Wat Lambert betreft kwamen die windmolens langs de snelweg, "waar toch al geluidsoverlast is". "Maar we hebben er samen met onze inwoners niet over mee mogen praten. Dat is heel frustrerend." Maar dat het grootste dieptepunt uit zijn carrière noemen, zo ver gaat hij niet. "Omdat wij er zo weinig aan kunnen doen."

Als hij terugdenkt aan iets waarin de coalitie wel een andere keuze had kunnen maken, dan is dat 't Ruige Veld. "Daar hebben we zorgaanbieders gehad die niet de juist zorg verleenden. Die hele situatie is aangegrepen om de hele zorg op 't Ruige Veld - waar al decennia lang zorg wordt verleend - weg te schuiven."