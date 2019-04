Gerben Jorritsma ploeggenoot van Ireen Wüst

"Ja, ik ben er heel blij mee", zegt Jorritsma."Ik was halverwege de winter al in gesprek met de ploeg. Maar ik heb pas net m'n handtekenening gezet"Jorritsma komt na één seizoen over van Team Reggeborgh van trainer Gerard van Velde. "TalentNED wilde er graag een sprinter bij die ook de allrounders bij kan houden. Een sprinter met inhoud. Op die manier kunnen sprinters en lange-afstandrijders binnen de ploeg van elkaar profiteren", verklaart Jorrtistma.De Drentse sprinter leek aan het einde van vorig schaatsseizoen, na lange tijd, voorzichtig de opgaande weer te pakken te hebben. Daarvoor had hij twee matige seizoenen en moest hij na vijf jaar vertrekken bij LottoNL-Jumbo."Ik ben er nog niet helemaal. Ik moet nog stappen maken. Maar ik wilde vorig jaar vooral m'n topsnelheid weer terug zien te krijgen. Daar was de sprintploeg van Reggeborgh de ideale plaats voor. Ik wil me nu ook weer meer gaan richten op de 1.500 meter en de massastart. Dat past beter bij m'n lichaam. Ik ben lang en rij van nature ook wat langere slagen dan een sprinter", zegt Jorritsma.De officiëele kick-off van het nieuwe seizoen staat gepland op 8 mei. Deze week ontving Jorritsma al z'n eerste trainingsschema.De schaatsploeg van TalentNED is uithangbord van een omvangrijk plan. Het is de bedoeling dat jonge talenten van verschillende sporten zich kunnen doorontwikkelen onder de vlag van TalentNED. De stap van opleiding naar topploeg blijkt bij vaak te groot. De investeringsmaatschappij Infestos is de initiator en sponsor van dit project.Ook Thomas Geerdinck is komend seizoen nieuw bij de de schaats ploeg. Buiten Wüst en Jorritsma bestaat het team verder uit Olympisch kampioene Esmee Visser, Marcel Bosker, Lotte van Beek, Louis Hollaar en Jos de Vos. Peter Kolder is de trainer.