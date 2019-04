Drenthe Toen #32: 200 jaar militaire muziek en de paasbult in Drenthe

Majoor Tijmen Botma en chef-dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso vertelt over 200 jaar militaire muziek.Paasvuren, ze zijn niet helemaal ongevaarlijk. Zo leest Aaldert berichten voor uit de krant van 6 april 1906.RONO-radio behandelt de toeristische sector in het Drenthe van de jaren '70, vandaag vanuit Hooghalen.Ook uit het archief: paasvuren. We gaan terug naar 1964 waar Geesje Been in het programma In Drenthe op bezoek gaat bij de familie Beerman in Borger. Ze praat met de vrouw des huizes over de voorbereidingen op het paasfeest.Agendatips: een drama uit 1963, een nieuwe tentoonstelling bij het museum in Coevorden met het thema Dood en Begraven en een modelbouwbeurs over Meccano.Majoor Tijmen Botma -Sophie TimmerDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude)radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.