Thanée, Nayomi en Odette zijn de mooiste meiden van Drenthe

In Theater de Kimme in Zuidlaren streden afgelopen vrijdagavond 34 finalisten om de titels van Miss Beauty of Drenthe.De 20-jarige Nayomi Latulola uit Hoogeveen.De 22-jarige Odette Wesseling uit Coevorden.De 17-jarige Thanée Hartlief uit Eelde.De Drentse missen mogen de provincie nu vertegenwoordigen in het Nederlandse traject. Zo gaan ze naar Frankrijk en hebben ze trainingsdagen voor de grote finale van Miss Beauty of the Netherlands in Hilversum, eind augustus.RTV Drenthe was in aanloop naar de Drentse finale bij een catwalktraining voor de missen: