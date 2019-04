Paasbult in Wijster brandt af

Dit is de paasbult in Schuinesloot. Net als in Drijber ging de bult in vlammen op, ondanks op het verbod (foto: RTV Drenthe)

De paasbult in Wijster is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. De bult, ook wel paasvuur Drijber genoemd, mocht net als de andere paasbulten in Midden-Drenthe niet aangestoken worden.