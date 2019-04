Dick Lukkien: Dick Advocaat gunt het ons en dat doen er steeds meer

"Natuurlijk moeten we even plaatsnemen in de wachtkamer om te weten wat deze zege waard is, maar de manier waarop we vandaag winnen moet ons vertrouwen geven", zei FC Emmen-trainer Dick Lukkien gisteravond na de knappe thuiszege op FC Utrecht. Op dat moment was nog niet bekend dat alle concurrenten in de strijd tegen degradatie punten zouden verspelen.

Dick Lukkien

"Maar wat de resultaten op de andere velden ook zullen zijn, we hebben nog niets. We zijn er wel heel dichtbij en hebben ons in een geweldige uitgangspositie gebracht, maar er is geen enkel argument om nu gemakkelijk te worden. Het enige dat telt is dat we het nu ook gaan afmaken."De Dick van FC Emmen bleek gisteravond dus ook voor de derde keer niet te kloppen door die andere Dick, de kleine generaal. Na de dubbele confrontatie met Sparta, in de finale van de nacompetitie vorig seizoen, wist Dick Advocaat weer niet te winnen van Lukkien."Voor de wedstrijd heb ik hem heel even gesproken en hij liet weten veel waardering te hebben voor ons. Hij gunt het ons om in de eredivisie te blijven. Ik heb gezegd dat hij ons daarbij een handje kon helpen", lacht de oefenmeester.Lukkien merkt dat niet alleen Advocaat Emmen het beste gunt, maar steeds meer mensen in Nederland. "Wij hebben wel een gunfactor. Aan het begin van het seizoen werden we toch steevast als zekere nummer 18 genoteerd. Maar naarmate de competitiie vorderde zien ze dat we keihard werken en bij vlagen ook nog goed voetbal spelen. Dat levert steeds meer waardering op, zeker als je ook nog eens normaal blijft doen."