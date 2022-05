Regio aan de slag met Nedersaksenlijn: 'Het krijgt nu echt vorm'

Al bijna dertig jaar wordt er gesproken over de aanleg van een spoorverbinding tussen Emmen en Veendam. Als dat traject er daadwerkelijk komt, ligt er een directe lijn tussen Groningen en Enschede. Woensdag moet deze Nedersaksenlijn een nieuwe impuls krijgen. Dan hoopt stichting Nedersaksenlijn de basis voor het bidbook te leggen voor staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

De knopen moeten worden doorgehakt in Theater Geert Teis in Stadskanaal, op de Dag van de Nedersaksenlijn. Daarbij zijn onder meer burgemeesters, wethouders en bestuurders van de aangrenzende Duitse regio aanwezig. "De staatssecretaris heeft gevraagd om een bidbook voor de regio te maken en daar zullen we met elkaar de eerste bouwstenen voor aanleveren. Dan praat ik over de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel, samen met Grafschaft Bentheim", zegt voorzitter Melle Mulder van Stichting Nedersaksenlijn in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Internationaal project

De Nedersaksenlijn moet deel gaan uitmaken van het trans-Europese vervoersnetwerk TEN-T. Dat is een gepland netwerk van wegen, spoorwegen, luchthavens en waterinfrastructuur in de Europese Unie. Volgens wethouder Guido Rink van de gemeente Emmen is de Nedersaksenlijn dan ook een internationaal project. "Kijk maar naar de oversteek van Coevorden naar Rheine, waarbij je uitkomt op het kruispunt van het internationale netwerk. Vanuit daar ga je in Duitsland van noord naar zuid en van oost naar west. Het komt allemaal daar samen. Die verbinding is van essentieel belang voor het toerisme en de economie."

De Nedersaksenlijn is een project van de lange adem. Niet alleen zijn de gesprekken over de lijn al jarenlang gaande, een eventuele ingebruikname zal ook nog lang op zich laten wachten. De realisatie van de Nedersaksenlijn wordt vanuit Den Haag niet vóór 2040 verwacht. "Het is een vergezicht", beseft Rink. "Misschien zal het ook wel sneller kunnen en daar moeten we ook op blijven insteken. We hebben van de staatssecretaris in ieder geval de opdracht gekregen om onderzoeken uit te voeren met elkaar. We merken dat de Nedersaksenlijn nu wel echt vorm krijgt, en dat is mooi."

De kosten van de lijn, waarvan veruit het grootste gedeelte al af is, liggen naar verwachting tussen de 500 en 600 miljoen euro. "Het gedeelte tussen Emmen en Stadskanaal is maar een kort stukje, van 26 kilometer. Maar daar gaan we wel voor. Dan kun je straks vanaf Groningen door naar Enschede, maar dus ook de afslag nemen naar Duitsland. Je kan gewoon veel meer kanten uit", aldus Rink. "En uiteraard willen we graag in Ter Apel ook graag een station en vanuit daar stampen we door naar Emmen. Daarna gaat het traject naar Coevorden, Hardenberg, Alemelo, Hengelo en Enschede."

In kielzog van Lelylijn