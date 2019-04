Dronebeelden: Bekijk hier het paasvuur vanuit de lucht

De hele avond was er bewaking bij het vuur, zodat de bult niet eerder werd aangestoken. Dat gebeurde wel op andere plekken in de provincie.Naast de paasbult in Drouwenermond gaan er nog 34 andere bulten in de provincie in vlammen op vanavond. Bekijk op de kaart waar en wanneer het paasvuur wordt aangestoken.Ook in Vinkenga, op de grens van Drenthe en Friesland brandt het vuur. Bekijk hier de beelden:In Erica is een bungalowpark ontruimd omdat er gevaar is dat vonkjes uit het paasvuur overslaan naar de huisjes van het park. De brandweer is hier meer meerdere blusvoertuigen aanwezig.