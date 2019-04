Bungalowpark in Erica ontruimd vanwege gevaar overslaan paasvuur

Bungalowpark Luxe Huisjes Huren aan de Verlengde Vaart in Erica is vanavond ontruimd, dat meldt Veiligheidsregio Drenthe. Naast het park is een paasvuur aangestoken en er is gevaar dat het vuur overslaat naar de huisjes op het park.

In totaal zijn er zes huisjes ontruimd, laat de Veiligheidsregio weten. De meeste mensen zijn naar huis of worden opgevangen bij vrienden en familie. Het is onduidelijk om hoeveel mensen het gaat.De brandweer houdt het bosperceel naast het park nat. Dit omdat er brandende deeltjes vanuit het paasvuur door de lucht waaien. Door deze vonkjes kunnen er nieuwe branden ontstaan.Met hoogwerkers wordt er een waterscherm gecreëerd tussen het paasvuur en de huisjes. Dit doet de brandweer om het vliegvuur tegen te houden.Een toeschouwer laat weten dat het bij het aansteken al mis ging en er een ontploffing was. Kinderen die bij de bult stonden, renden weg. Het bungalowpark staat ongeveer 100 meter naast het terrein van het paasvuur.Veel paasvuren zijn dit jaar afgelast omdat het droog is en er een harde wind staat. In Erica mocht de bult wel worden aangestoken.Luxe Huisjes Huren in Erica is een park met meerdere verschillende buitenhuisjes, waaronder tiny houses, pipowagens en luxe boomhutten.