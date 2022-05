Week van Drenthe: vrijspraak in kofferbakmoord en hongerstaking in Meppel

De asielzoekers op de asielboot in Meppel zijn in hongerstaking gegaan. De 75 mannen willen herenigd worden met hun gezin, ander eten en ze willen mogen werken. Inmiddels zijn ze gestopt met de hongerstaking. Dit en meer in deze week van Drenthe.

De week begon met de rechtszaak tegen klusjesman Josef B. in de Ruinerwoldzaak. Als het aan justitie ligt gaat Josef B. vier jaar de cel in. Het Openbaar Ministerie verdenkt de Oostenrijker van betrokkenheid bij mishandeling en vrijheidsberoving van de kinderen van het boerderijgezin uit Ruinerwold. Enkele van die kinderen deden tijdens de rechtszaak hun verhaal. Op 14 juni doet de rechtbank uitspraak in de zaak.

En er gebeurde nog meer in de rechtbank deze week. De rechtbank spreekt Hans O. uit Emmen vrij in de kofferbakmoordzaak. Volgens de rechter zijn er aanwijzingen dat O. betrokken is bij de dood van Ralf Meinema uit Klazienaveen, maar ontbreekt het doorslaggevende bewijs.