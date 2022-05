Petitie voor groot DNA-onderzoek in kofferbakmoord

Op internet is een petitie opgezet voor een groot DNA-verwantschapsonderzoek in de kofferbakmoord. De initiatiefnemers hopen dat de zaak met zo'n onderzoek alsnog wordt opgelost.

Eerder deze week werd Hans O. vrijgesproken voor moord of doodslag op Ralf Meinema in 2017. De rechter vond onvoldoende bewezen dat hij betrokken is geweest bij de kofferbakmoord. Vier weken geleden eiste het OM nog 18 jaar celstraf tegen O. uit Emmen.

Het lichaam van Meinema lag in 2017 in de kofferbak van zijn eigen auto die bij Coevorden half in het water van het Stieltjeskanaal hing. De Klazienavener was geslagen met een hard voorwerp en met een mes gestoken. Uit onderzoek blijkt dat hij meer dan zeven keer is geslagen. Hersenletsel is hem fataal geworden.

Mogelijkheden

De initiatiefnemers van de petitie willen een groot DNA-verwantschapsonderzoek uitvoeren in de regio Zuidoost-Drenthe. Zo'n onderzoek biedt mogelijkheden om via verwanten de dader op te sporen. Want er is DNA van een onbekend gebleven persoon gevonden in Meinema's auto.

Dat DNA zat op een frisdrankflesje dat tussen de middenconsole en het gaspedaal van de automaat was geklemd, waardoor die 'zelfstandig' het water in kon rijden. Ook is er een sigarettenpeuk met hetzelfde DNA gevonden achterin de auto van Meinema.