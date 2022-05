Bezoekers moeten wennen aan betaald parkeren bij 't Nije Hemelriek

Bij de enige parkeerautomaat staat, door de drukte, steeds een rij mensen en voor veel van hen zorgt het betalen voor wat verwarring. Er wordt niet met parkeerkaartjes gewerkt; alles gaat op kenteken. Dat moet je handmatig invoeren op het scherm, waarna je kunt betalen. Een dagkaart kopen bij de automaat kan niet. Dat is alleen mogelijk via een reserveringswebsite van Staatsbosbeheer. Bij het uitrijden wordt het kenteken gescand en als er is betaald, gaat de slagboom omhoog.