In Coevorden geboren vredesactivist Mient Jan Faber (81) overleden

Vredesactivist Mient Jan Faber is zondag overleden. Dat meldt vredesorganisatie Pax zondag. Mient Jan Faber werd 81 jaar geleden geboren in Coevorden. Hij verwierf als secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) bekendheid als organisator van de grote demonstraties tegen de kernwapens in de jaren tachtig. Mient Jan Faber laat een vrouw, twee dochters en vijf kleinkinderen achter, zo meldt Pax.

Protest tegen kernwapens

Faber werd secretaris van het IKV in 1974. De organisatie ging later samen met Pax Christi op in Pax. Hij was een van de bedenkers van de IKV-campagne tegen de kernwapens, met de alom bekende leus: Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland! Hij stond aan de wieg van twee grote demonstraties: op 21 november 1981 in Amsterdam en op 29 oktober 1983 in Den Haag, waaraan honderdduizenden mensen deelnamen.

Miriam Struyk, directeur bij Pax, benadrukt dat Faber in Nederland het denken over vrede en veiligheid veranderde. "De betekenis van Mient Jan Faber reikt veel verder dan zijn rol binnen de Nederlandse vredesbeweging", zegt ze in een verklaring.

Conflict

Faber werd op 14 december 1940 geboren in Coevorden. Hij komt uit een gereformeerd gezin met zes kinderen. Zijn vader, een Friese ambtenaar, was ouderling binnen de kerk en had een druk verenigings- en bestuursleven. Zoon Faber volgde alle gewoonten van zijn milieu en ging abstracte wiskunde studeren aan de Vrije Universiteit. Een wetenschappelijke carrière lag voor de hand, tot het moment dat hij in aanraking kwam met de vredesbeweging. Faber joeg daarna regelmatig de kerken tegen zich in het harnas toen hij zich openlijk uitsprak voor het omverwerpen van het regime van Saddam Hussein in Irak.

Faber kreeg van tegenstanders van binnen en buiten de kerken het etiket van een vriend van de Russen opgeplakt, maar de communistische regeringen hielden de deur voor Faber en zijn medewerkers gesloten, omdat het IKV nauwe banden nastreefde met dissidente bewegingen als Charta '77 in Tsjechoslowakije en Van zwaarden tot ploegscharen in de DDR.