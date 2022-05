Boer Evert vindt zijn grote liefde

Hand in hand komen ze aanlopen. Boer Evert uit Ruinerwold en Maud. In de laatste aflevering van Boer zoekt Vrouw is te zien dat de twee nog steeds gelukkig zijn.

Evert kreeg 66 brieven na zijn oproep in het programma Boer Zoekt Vrouw. Uit de brieven koos hij tien vrouwen. Uiteindelijk bleef Maud over. De Drentse boer is sinds 2008 vrijgezel en hoop via het datingprogramma een nieuwe vrouw te ontmoeten. En dat is dus gelukt.