Eigenaar bungalowpark na paasvuur Erica: 'Hier was ik al bang voor'

Nijssen benadrukt dat ze niet boos is. "Nee, natuurlijk niet, ik gun iedereen plezier en ik vind het zelf ook prachtig. We hebben gewoon de pech dat het zo droog is en dat de wind verkeerd staat."Volgens de eigenaar van Luxe Huisjes Huren ging de vonkenregen van het paasvuur aan de Verlengde Vaart over haar huisjes heen. Daarom moest ze gisteravond wel actie ondernemen en de mensen evacueren. "Ik heb wel de verantwoording voor mijn gasten. We kunnen dit niet op z'n beloop laten gaan, want dan zijn de gevolgen niet te overzien. Mensen durven ook niet meer in de huisjes te zijn."Nijssen zei wel geschrokken te zijn van de hele situatie en te vrezen voor haar bedrijf. "We hebben keihard geknokt om alles uit de grond te krijgen. Het zal niet gebeuren dat de hele boel in de fik vliegt, dat kan gewoon niet..."