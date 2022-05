Wandelaars trotseren VAM-berg voor goed doel, Mont Ventoux volgende uitdaging

Het beklimmen van de Mont Ventoux, wandelend of fietsend, staat bij veel mensen hoog op het wensenlijstje. Wie zin had om daarvoor alvast even op te warmen en een duit in het zakje van het goede doel te doen, kon gisteren de tocht maken richting de top van de VAM-berg in Wijster.

Het Drents Landschap zette de route uit van ongeveer vijf kilometer naar het hoogste punt van Drenthe. Voor 5 euro was het mogelijk om mee te lopen. Deelnemers steunden daarmee het Toon Hermans Huis Drenthe in Hoogeveen, het centrum voor leven met en na kanker. De bedoeling is dat de tocht naar de top ieder jaar wordt gedaan. Gisteren was de eerste keer.

Met de VAM Ventoux loop, zoals de wandeling officieel heet, wordt een link gelegd met de uitdaging die in september te wachten staat in Frankrijk. Dan wordt de Mont Ventoux beklommen, ook voor het goede doel. Om daarvoor alvast het juiste gevoel te krijgen konden fanatiekelingen de VAM-berg ook meerdere keren beklimmen.

1.100 euro bij elkaar gewandeld

75 wandelaars liepen gisteren mee, vertelt Hennie Bouwmeester, algemeen coördinator van het Toon Hermans Huis Drenthe. "We kijken terug op een mooie geslaagde dag", zegt ze. "Veel mensen hebben extra geld gedoneerd. In totaal hebben we 1.100 euro binnengehaald en daar zijn we erg blij mee."