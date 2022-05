Stevige onweersbuien, windstoten en hagel verwacht: code geel

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI) verwacht vanmiddag een flinke weersomslag in het Oosten van het land. Vanwege onweer en windstoten met hagel is code geel afgegeven, voor Drenthe geldt de weerswaarschuwing tussen 16.00 en 19.00 uur.

"Vanmiddag ontstaan in het oosten enkele stevige onweersbuien die lokaal gepaard kunnen gaan met windstoten en hagel. Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden", meldt het KNMI. De windstoten kunnen snelheden bereiken van meer dan 60 kilometer per uur.

"De lente staat op de kalender, maar meteorologisch zijn we al de zomer ingedoken", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. Het verwachte lokale onweer luidt die overgang in. "We krijgen echt ander weertype met hoge temperaturen deze week. Je ziet nu van die zomerse stapelwolken en vandaag plaatselijk de eerste onweersklap. Dat zijn tekenen van de overgang naar de zomer."

Veel Drenten zullen niks merken van onweer. Vooral op plekken waar de temperatuur het hoogst is, kan onweer verwacht worden. Vanaf 14.00 uur kan het losgaan, schat Van der Zwaag. Het gaat om een paar, echt een paar, losse buien die her en der in Drenthe gaan vallen. Vanavond is het weer voorbij. Maar de buien zijn echt heel plaatselijk."