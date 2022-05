Is uitbreiding van het Fochteloërveen een oplossing voor het stikstofprobleem?

Wat doet de provincie?

Provincie Drenthe heeft, net als veel andere provincies in Nederland, de taak gekregen om de Natura2000-gebieden in de provincie te beschermen tegen te veel stikstof. In Drenthe wordt per gebied bekeken wat de beste aanpak is. Het kan dus zijn dat dat voor het Dwingelderveld anders is dan voor het Fochteloërveen.

Drenthe kent veertien Natura 2000-gebieden, waarvan er twaalf als stikstofgevoelig zijn aangemerkt. Het Fochteloërveen is een van deze twaalf. Ieder gebied is anders, waardoor één algemene aanpak niet effectief is. De stikstofopgave vraagt een gebiedsgerichte aanpak, volgens de provincie: "Het is daarbij belangrijk om per gebied te kijken hoe het staat met de natuur, waar de stikstof vandaan komt en welke ruimte nodig is voor gewenste, toekomstige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld woningbouw."

De provincie is sinds oktober 2019 in gesprek met vertegenwoordigers van de sectoren landbouw, natuur en bedrijven over de landelijke stikstofontwikkelingen. Halverwege 2020 is gestart met een verkenning om samen te werken aan een Drentse gebiedsgerichte aanpak, gericht op de middellange termijn (2020-2030). Deze gebiedsverkenning is in 2021 afgerond, en heeft als resultaat een interactieve kaart opgeleverd waarop per gebied te zien is wat er uit de verkenning gekomen is.