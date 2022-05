Militairen Havelte bouwen noodbrug vanwege schaarste in de bouw

Wat doe je als de wachttijden in de bouw- en infrasector zo erg oplopen dat het maatschappelijke problemen veroorzaakt? In de gemeente Westerveld is de brug over de Dwingelderstroom al sinds februari buiten gebruik. Defensiepersoneel helpt daarom nu de gemeente uit de brand en bouwt een tijdelijke brug.

"Natuurlijk, het beste was geweest dat hier meteen een nieuwe brug was gelegd", vertelt Kolonel Huub Klein Schaarsberg van de 43e Brigade in Havelte die de brug aanlegt. "Maar als de spullen er niet zijn en de capaciteit is er niet, dan moet er in de tussentijd iets gebeuren. We zijn blij dat we in het kader van goed naoberschap dit kunnen doen."

Tijdens onderzoek naar de brug is gebleken dat het bouwwerk in een te slechte staat verkeerde en nog maar enkele tonnen kon dragen. "De brug is echt aan vervanging toe", vertelt burgemeester Rikus Jager. "Voor het civiele verkeer - met personenauto's - was het gebruik wel mogelijk, maar niet voor het landbouwverkeer. Het landbouwverkeer is tegenwoordig tussen de veertig en vijftig ton. Voor het zwaardere verkeer is de brug ongeschikt."