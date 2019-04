Flinke kater na paasfeestje: kraam, tent en dixi's in brand gestoken

Toen de organisatie van het feestje vanochtend namelijk terugkwam in het weiland om de boel op te ruimen, bleek dat er niet zo veel meer op te ruimen viel. Een marktkraam, een partytent en twee dixi's bleken in rook op te zijn gegaan.Buurtvereniging Ons Achterhoek organiseerde het feestje. Anno Bulthuis van die vereniging. "Dit is niet leuk. We hebben het gemeld bij de politie en gaan natuurlijk aangifte doen."Bulthuis kan nog niet inschatten wat de schade is. "De marktkraam en dixi's hebben we gehuurd, de partytent was van één van onze vrijwilligers. Het stuk land hebben we in bruikleen, dat proberen we altijd zo netjes mogelijk achter te laten. Maar die twee dixi's die uitgebrand zijn, zullen wel wat troep in de grond achterlaten."De buurtvereniging van Emmer-Erfscheidenveen gaat nu uitzoeken hoe en of ze verzekerd zijn.Op de Facebookpagina van Buurtvereniging Ons Achterhoek is meteen ook een oproepje geplaatst om de vereniging financieel te ondersteunen . "Ik ben ook penningmeester. De eerste donaties zijn al binnen, dat is natuurlijk geweldig!", zegt Anno Bulthuis.