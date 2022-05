Hof houdt veroordeling Henk Kuipers van No Surrender in stand

Het Gerechtshof in Leeuwarden veroordeelt oud No Surrender-voorman Henk Kuipers uit Emmen tot 8,5 jaar celstraf. Onder meer voor een reeks geweldsmisdrijven. Eerder eiste het OM in hoger beroep nog 12 jaar cel.

Kuipers heeft zich volgens het Hof schuldig gemaakt aan leiding geven aan een criminele organisatie, afpersing en diefstal met geweld. Dat speelde zich af van 2014 tot en met 2017. In 2020 is Kuipers door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot tien jaar cel voor dezelfde feiten.

Straf netto hetzelfde

Ondanks dat de straf nu anderhalf jaar lager is, is de tijd die Kuipers minimaal moet vastzitten hetzelfde. Dat komt door nieuwe regels omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.). Dat houdt in dat een veroordeelde na het uitzitten van een deel van de gevangenisstraf onder bepaalde voorwaarden kan vrijkomen.

Op 1 juli vorig jaar is die regeling aangepast. De eerste veroordeling van Kuipers lag voor die datum en dat hield in dat hij, bij goed gedrag, na twee derde van zijn straf op vrije voeten kon komen. Door de nieuwe regeling kan een veroordeelde maximaal twee jaar eerder vrijkomen. Het Hof heeft daar rekening mee gehouden en Kuipers daarom 8,5 jaar opgelegd. Daardoor kan hij nog steeds na zes en een half jaar aanspraak maken op vervroegde vrijlating.

Advocaat Roy van de Wal die Kuipers bijstaat, laat in korte reactie weten 'erg teleurgesteld' te zijn. "Ik moet het vonnis nog bestuderen, het zijn meer dan tweehonderd pagina's, maar als ik puur kijk naar de hoogte van de straf dan ben ik zwaar teleurgesteld."

Verdienmodel

Het Openbaar Ministerie (OM) betoogde tijdens de zitting bij het Hof dat leden van de motorclub de door hen zelf aangeschafte hesjes moesten afstaan en een boete van 5000 euro kregen. De aanklaagster noemde deze werkwijze een verdienmodel voor de club. Bij de mishandeling in de memberroom van de club waren volgen het OM altijd meerdere No Surrenderleden aanwezig die niet ingrepen. De mishandelingen leidden wel eens tot botbreuken en verbrijzeling van botten. Het OM tilt er zwaar aan dat de clubleden vrijwel nooit de kans kregen om vrijwillig de club te verlaten.

"Een cultuur van wetteloosheid en geweld. De overheid werd buiten de deur gehouden", zei de advocaat-generaal (de officier van justitie in hoger beroep). Volgens het OM heerste binnen de motorclub een strakke hiërarchie met eigen regels. Ze moesten zwijgen over wat binnen de club gebeurde. Leden die zich hier niet aan hielden, werd met harde hand de club uitgezet. De oud-leiders spraken deze zogeheten 'bad standing' met klem tegen.

Volgens het OM hadden de oud-bestuurders de leiding over een organisatie die zich bezighield met drugs- en geweldsdelicten. Waarbij Otto als enige de functie van 'generaal' bekleedde en Kuipers en R. waren captains. Hier was ook de rechterhand van Kuipers bij betrokken, Theo ten V. uit Klazienaveen. Die kreeg in 2020 vier jaar cel opgelegd en ging als enige kopstuk van de motorclub niet in hoger beroep.

Hof legt meer celstraffen op

Naast Kuipers zijn meerdere oud No Surrender leden vandaag veroordeeld door het Hof. Klaas Otto (54) moet drie jaar de cel in. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 2,5 jaar maar dat doet volgens het Hof onvoldoende recht aan de centrale rol van Otto als oprichter van de club. Hij was tot zijn vertrek in 2016 boegbeeld van de club, aldus het Hof. Rico R. (45) moet ook drie jaar de cel in. Dat is een jaar minder dan de rechtbank van Groningen hem oplegde.