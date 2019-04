Burgemeester na paasvuur Erica: 'Dit soort scenario's willen we voorkomen'

Van Oosterhout zag met eigen ogen hoe het er aan toe ging. "Ik ben naar Erica toegegaan. Toen ik daar aankwam, was de eerste schrik al wel over, want de brandweer was er."Het ging mis bij het paasvuur aan de Verlengde Vaart op Erica, toen een vuurregen over een naastgelegen bungalowpark heen trok. Daarom werd dat park uit voorzorg ontruimd Van Oosterhout vertelt dat de situatie op Erica geëvalueerd gaat worden. "Zo zullen we bijvoorbeeld kijken of het vuur wel op voldoende afstand van de huisjes stond. We willen dit soort scenario's natuurlijk voorkomen." Over een paar weken verwacht Van Oosterhout de resultaten van die evaluatie.In totaal gingen gisteravond zestien paasbulten in de brand in de gemeente Emmen. "Bij vijftien van die vuren was niets aan de hand, alleen op Erica waren er dus wel zorgen." De burgemeester vertelt dat alle bulten in zijn gemeente 's middags nog zijn gecontroleerd, door medewerkers van onder meer de brandweer en de gemeente Emmen. "Dat zijn experts en zij hebben toestemming gegeven. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, om te zeggen dat deze bult niet ontstoken had mogen worden."De burgemeester van Emmen heeft vandaag nog even contact gehad met de eigenaren van het bungalowpark. "Zij zijn hard aan de slag om de boel daar weer netjes te krijgen, want vandaag krijgen ze weer nieuwe gasten. Al met al ben ik natuurlijk blij dat het goed afgelopen is."Eric van Oosterhout zou vanavond naar het paasvuur aan de Schapendrift bij Weerdinge gaan, maar die bult werd een dag te vroeg al in brand gestoken . In de gemeente Emmen gaat als het goed is vandaag nog één paasbult in brand, bij buurtschap Westenesch bij Emmen. "Ook daar wordt vanmiddag nog een laatste controle gedaan, om te kijken of het veilig is."