Deel Asser VVD-bestuur weg om keuze wethouderskandidaat

'Zo'n bestuurder niet laten schieten'

Als afdelingsbestuurder kent Pit de woonplaatsdiscussie binnen de Asser raad en het verzet bij sommige partijen tegen wethouders van buiten. Desondanks had hij het risico wel durven te nemen om tot de oppositie veroordeeld te worden. "Natuurlijk is dat een dilemma, maar de VVD-fractie had de poot langer stijf moeten houden met Mirjam als kandidaat. Zo'n goede bestuurder moet je niet zo makkelijk laten schieten."

Naar zijn gevoel is Rasker te snel bij de coalitiebesprekingen als wethouderskandidaat op tafel gekomen. "En dat is geen brevet van onvermogen richting Rasker. Hij deed het als fractievoorzitter goed, hij was onze tweede man. Hij zal in zijn nieuwe rol moeten groeien."

'Niks geblokkeerd'

Dat in de ogen van de vertrokken VVD-bestuursleden Pauwels wat te snel en te makkelijk is opgegeven, bevestigt de lezing van fractievoorzitter Henk Santing van Stadspartij PLOP. Volgens hem is er tijdens de coalitiebesprekingen tussen de vijf huidige partijen feitelijk geen sprake geweest van een blokkade van Mirjam Pauwels als wethouder.

"Zover is het niet gekomen", zegt hij. "Als het ging om wethouders, heeft Martin Rasker in het begin geroepen dat de VVD meerdere goede kandidaten had. Maar toen het uiteindelijk zover was, heeft hij zichzelf voorgedragen."

Santing snapt de overweging van de VVD-fractie hiervoor wel. "Het is bij iedereen bekend dat PLOP en Assen Centraal, bestuurders uit de eigen stad willen en niet van buiten. Maar toen we vroegen, wie is jullie kandidaat-wethouder, toen was het antwoord niet Mirjam Pauwels. Dat was Martin Rasker. Dus er hoefde niks geblokkeerd te worden, want het was verder niet aan de orde."

Dat er binnen VVD-kring nu reuring is, dat is 'hun zaak', vindt Santing. "Als PLOP-fractie gaan wij, als de coalitiebesprekingen klaar zijn, met het resultaat naar het bestuur en de leden. Die mogen er wat van vinden, voordat we definitief onze handtekening eronder zetten. Hoe de VVD dat doet, is hun keuze."

'Vertrouwen in mij is prettig'

Wethouder Mirjam Pauwels, die straks uit Assen vertrekt, noemt het 'prettig', dat de opgestapte VVD-bestuursleden vol vertrouwen waren in haar functioneren als wethouder. Dat zij in Assen als wethouder toch niet verder kan, is aan de fractie, zegt ze. Het woord 'blokkade' tegen haar persoon heeft ze zelf niet gehoord. "Het is geopperd, maar of het zover is gekomen?"

Pauwels had graag in Assen doorgewild, met name omdat er nog dossiers liggen waarmee ze meer had willen bereiken. "Door corona zijn een boel zaken vertraagd, zoals aanpak van de binnenstad, een aantal economische ontwikkelingen en nu het kazerneverhaal. Ik ga komende tijd nog hard aan de slag. Tot zolang het duurt."

Even rustig bezinken

Wat de VVD-wethouder na Assen gaat doen? "Ik laat het eerst even rustig bezinken, dan zien we weer verder." In elk geval staat haar persoon donderdagavond weer ter discussie. Dan moet de raad van Assen weer instemmen met de ontheffing van het woonplaatsbeginsel voor Pauwels.

Bij de VVD-afdeling Assen zijn met het vertrek van de voorzitter, secretaris en penningmeester nog twee bestuursleden over. Die mogen de scherven bij elkaar rapen. Al wil ex-voorzitter Pit nu ook weer niet al te dramatisch over doen over zijn opstappen. "Ik was ook nog wel dit jaar vertrokken. Ik heb twee raadsverkiezingen meegemaakt, en ben nu drie keer voor twee jaar benoemd geweest. Dat is ook het maximum. Door deze kwestie met Mirjam Pauwels stop ik nu in plaats van een half jaar later", aldus Pit.