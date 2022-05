Wandelschoenen uit de kast, want de Avond4daagse komt eraan

De wandelschoenen mogen weer worden aangetrokken. De komende weken staat de Avond4daagse in tal van Drentse dorpen en steden weer voor de deur.

De afgelopen twee jaar ging overal het wandelfestijn niet door vanwege de coronamaatregelen. Wel kwamen her en der alternatieven van de grond, zoals in Assen. Via een app konden deelnemers toen in kleiner gezelschap de gelopen afstand bijhouden en op die manier toch een wandeldiploma of medaille krijgen.

Dit jaar kan de Avond4daagse bijna overal gewoon weer in traditionele vorm doorgaan. Ruinen was er vroeg bij en heeft de loopjes van 2,5, 5 of 10 kilometer sinds vorige week al achter de rug. Vanavond trappen onder meer Peize, Eelde/Paterswolde en Elim af. Morgen beginnen ook Bovensmilde, Vries, Zuidwolde en Gieten aan de vierdaagse.

Eerst corona, en nu het weer?

Het weer lijkt vandaag echter niet mee te zitten. Stevige onweersbuien, windstoten en hagel worden verwacht. Al is code geel na 17.00 uur al verleden tijd in Drenthe. Organisatoren zien dan ook geen reden om de wandelaars af te zeggen. En mocht de hemel boven Drenthe wel openbreken, dan is er nog geen man overboord, zegt Dolf Venhuizen van Volksvermaken Peize. "Er wordt op vijf avonden gelopen, dus iedereen mag één keer thuisblijven."

Op veel plekken in Drenthe wordt er dus weer stevig doorgestapt, in Assen is het feest voor het derde jaar op rij afgelast. De organisatie zette er in januari al een streep door, omdat ze toen niet goed wisten hoe de coronamaatregelen er nu uit zouden zien. Dat maakte het lastig vooruitplannen, lieten de organisatoren toen weten.

Ook in Emmen gaat een streep door de lokale editie. Deze stond gepland voor 30 mei tot en met 3 juni, maar op de website van de Avond4daagse staat dat deze is komen te vervallen. Daarnaast heeft ook de organisatie in Gees, Oosterhesselen en Zwinderen ervoor gekozen om de wandelavonden niet door te laten gaan.