Zoek het uit! - Zijn die lelijke gele velden noodzakelijk?

De gele kleur wordt veroorzaakt door boeren die met bestrijdingsmiddelen gras willen verwijderen. Broekman ergert zich eraan en stuurde zijn vraag naar Zoek het uit! Hij wil ook graag weten wat het nut is van de doodgespoten groenbemesters/gras op de landerijen? Hij zegt dit volgens hem oerlelijke beeld van de verkleurde velden vooral tegen te komen in Zuidwest-Drenthe.Voor het antwoord op de vraag van Henk Broeman hebben wij Dirk Jan Beuling van LTO Noord ingeschakeld. Deze inwoner van 1e Exloërmond meldt dat de gele kleur veroorzaakt wordt door het bestrijdingsmiddel glyfosaat, dat in onder meer het middel Round Up zit. Het gras moet volgens hem verwijderd worden om plaats te maken voor andere gewassen. Hij zegt dat Round Up hiervoor het perfecte middel is.Beuling vertelt verder dat er wel een alternatief is voor het gebruik van glyfosaat. "We kunnen het ook mechanisch doen," zegt de LTO-man. "Maar die vorm van cultiveren is erg tijdrovend en beschadigt het leven in de bodem."Toch lijkt er goed nieuws voor Henk Broekman uit Koekange. Politiek komt er steeds meer verzet tegen het gebruik van het bestrijdingsmiddel, dat zelfs kankerverwekkend zou zijn. De Europese Unie verlengde eind 2017 het gebruik van glyfosaat in de landbouw met vijf jaar. Nederland ging daar in mee. Maar in mei 2018 nam de Tweede Kamer een motie aan over een gedeeltelijk verbod op het gebruik van het middel.Dirk Jan Beuling denkt dat het gebruik van Round Up in de toekomst inderdaad wel eens verboden zou kunnen worden. "Maar met die gele kleur heeft dat niets te maken en niet iedereen denkt er hetzelfde over, we vallen tenslotte ook niet allemaal op dezelfde man of vrouw," zo besluit hij.Heb jij ook een vraag over jouw woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stel je vraag!