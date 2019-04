Ruim 1600 dansers strijden op wedstrijden in Assen

Ongeveer twaalf jaar geleden zaten Nelson Petter en mede-oprichter Theo Dragt bij een danswedstrijd en dachten: dit kan ook anders. Een gymzaal met tl-licht, dat is niet waar je als danser een jaar voor traint. Ze riepen Soneo in het leven. Van Limburg tot aan Groningen, sommige deelnemers zaten vanmorgen al om zeven uur in de bus met make-up op om naar het evenement in Assen te komen."Het is de beleving waar wij met dit evenement vol op inzetten: het prachtige podium, het mooie decor, de lichtshow, het geluidsysteem wat we gebruiken is gewoon tot in de puntjes verzorgd. Doordat het zo'n show is, is het leuk voor mensen wat minder hebben met de sport", legt Nelson Petter uit.De grote danswedstrijd heeft meerdere voorrondes verspreid door het land. De tweede voorronde werd dit jaar voor de vierde keer gehouden in De Nieuwe Kolk. Petter: "Het is eigenlijk al van het begin af aan een succes geweest. We hebben altijd wel constant duizend deelnemers gehad." Het grote aantal deelnemers van vandaag noemt hij 'een 'uitschieter'.Het programma van vandaag is opgesplitst in vier categorieën en diverse danssoorten: streetdance/hiphop, showdance, jazz en cheerdance. teams kunnen deelnemen aan de disciplines met en zonder regels en dat kan solo, in duo's of in teams. De meeste deelnemers dansten vandaag in teamverband voor een ticket het NK op 22 juni in Steenwijk."Er loopt hier zoveel talent rond. Daar word je echt blij van", zegt Petter. "Het is een kweekvijver voor talent, van jong tot ouder. Het begint bij 6 jaar en eindigt bij achterin de 30, echt fantastisch! We zetten ons in voor de dansers en dat blijven we doen zolang we kunnen. We zijn absoluut trots!"