Stichting WAG wil stoppen met strijd tegen de NAM

Ruim een jaar geleden riep het WAG-bestuur de leden al op om eens goed na te denken of ze door willen met de collectieve zaak tegen de NAM, dat het hoofdkantoor in Assen heeft. "Als u het risico van een onzekere afloop bij de rechtbank niet wilt lopen, dan is het meest veilige spoor de deelname aan WAG te beëindigen en een aanvraag in te dienen bij het IMG", zo adviseerde voorzitter Lolke Weegenaar de leden toen.

"Er zijn nieuwe feiten opgedoken nadat we in 2018 in hoger beroep aan alle kanten gewonnen hebben", is alles wat Weegenaar erover wil zeggen. "Wat die feiten zijn, dat ga ik nu nog niet vertellen. Dat horen onze leden woensdag eerst. Maar het is nog geen done deal, hè? Onze statuten zeggen dat we onze leden moeten consulteren, dus dat gaan we woensdag doen."