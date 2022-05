Studystore verdwijnt uit Emmen: honderden vakantiebaantjes ten einde

Menigeen uit de buurt van Emmen heeft er een bijbaan gehad: de studieboekencentrale die tegenwoordig StudyStore heet. Er komt een einde aan het tijdperk van het logistieke bedrijf aan de Nieuw-Amsterdamsestraat in Emmen. Moederbedrijf The Learning Network, de grootste educatieve dienstverlener van Nederland, vertrekt uiterlijk 1 oktober uit Emmen.

De studieboekencentrale verzendt jaarlijks miljoenen boeken vanuit Emmen naar studenten van het mbo, hbo en de universiteit. In Emmen werken zo'n 27 vaste krachten, die in de zomervakantie aangevuld worden met minimaal tweehonderd vakantiekrachten.

The Learning Network, voorheen Van Dijk Educatie, is in januari al begonnen met het uitbesteden van de logistieke activiteiten aan het CB (Centraal Boekenhuis) in Culemborg. Het gaat hierbij om de distributie van leermiddelen voor de klanten van Studers (mbo) en Studystore (hbo en wo) in Emmen. Studers en StudyStore zijn beide merken van The Learning Network.

Digitaal onderwijs

"Onderwijs op afstand en technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe behoeften in het onderwijs", aldus woordvoerder Amanda Woestenburg. Hierbij speelt de digitalisering en thuisonderwijs een grote rol. "We betreuren het vertrek uit Emmen omdat het impact heeft op de werknemers. Het hoort bij een wendbare organisatie, we blijven Studystore ontwikkelen om aan de actuele behoeften van onze klanten te voldoen."

Een aantal functies in Emmen is verplaatst naar het hoofdkantoor in Kampen. "De medewerkers hebben kunnen kiezen om mee te verhuizen, hier heeft niemand voor gekozen. Een groot deel heeft al een nieuwe baan gevonden. Wij gaan ervan uit dat voor 1 oktober alle 27 medewerkers weer voorzien zijn van een nieuwe uitdaging. Wij zullen hen hierin maximaal ondersteunen."

Nieuwe invulling voor locatie

Op de locatie van de studieboekendistributeur is inmiddels een ander bedrijf aan het opbouwen. Simone Hiemstra, manager operations bij Studystore in Emmen, heeft vorig jaar al haar eigen bedrijf Punt-uit opgezet. "Toen duidelijk werd dat deze locatie ging sluiten, ben ik met Studystore gaan praten over mijn ambities. Uit onderzoek bleek ook dat er voor webshops in Noord-Nederland niet heel veel keuze is als het gaat om het uitbesteden van de logistieke activiteiten", vertelt ze.

Inmiddels heeft Punt-uit zes webshops als klant, waarvoor het gehele logistieke proces of de verzending voor geregeld wordt. "Ik heb afspraken met Studystore, dat zij er langzaam uitgroeien en ik erin groei. Want het magazijn is er nou eenmaal. Het gaat hartstikke goed, we hebben er een kans van gemaakt."

Zelfde werkgelegenheid

Met Studystore heeft Hiemstra afspraken gemaakt dat ze zoveel mogelijk gebruik maakt van de mensen die werkzaam zijn op de locatie in Emmen. "Een groot aantal mensen is op zoek gegaan naar een andere baan, omdat ik nog geen garanties kan geven over hoe de toekomst er voor Punt-uit uit gaat zien. Ik hoop natuurlijk dat ik zoveel mogelijk werknemers van Studystore en onze seizoenskrachten die al jaren bij ons werken, in de nabije toekomst bij Punt-uit kan laten werken."