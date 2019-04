Het tulpenveld in voor een foto? Liever niet

"Ik snap dat mensen foto's maken. Het ziet er heel mooi uit", zegt Ilse van der Gun van Seubring Bloembollen in Beilen. "Maar als ze erin lopen dan knapt de tulp en groeit de bol niet meer. Dus dat is niet de bedoeling."Op het bollenveld bij Lheebroek is het een komen en gaan van fietsers en wandelaars. "We genieten van een prachtige wandeling en van die hele mooie kleuren", vertelt een wandelaar. "Gisteren was ik hier langsgefietst. Toen dacht ik: Wow!", zegt een ander.Voor een vrouw uit Heerenveen is de verleiding groot om over de smalle paadjes tussen de rijen bloemen door te lopen om van nog dichterbij een foto te maken. "Ik liep de eerste paar meter. Toen dacht ik: Dit moet ik toch maar niet doen. Ik besef wel dat dit iemands broodwinning is."Even verderop loopt een jong stel het veld in voor een plaatje voor Instagram. "Je staat wat dichterbij, dan lijkt het wat leuker."In het Westland van het land doen tulpenbollenkwekers hun best om massa's toeristen uit de velden te halen. Die zouden veel bloemen vertrappen. "Het westen is van oudsher het bloembollengebied. Hier is het gelukkig nog niet zo druk", zegt Van der Gun.Om mensen toch de gelegenheid te bieden tussen de bloemen te lopen, heeft de Beiler bollenteler een pluktuin geopend. Volgend weekend zijn er bovendien tulpenfietstochten langs de Drentse bollenvelden. Daarna zijn de bloemen waarschijnlijk uitgebloeid.