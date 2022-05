Man uit Annen plundert bankrekening hoogbejaarde moeder en moet de cel in

Na de dood van zijn vader werd de man gevolmachtigd om de bankzaken voor zijn moeder te regelen. Door een vechtscheiding kwam de man begin 2020 in financiële problemen. Hij boekte in een half jaar tijd 57 bedragen over naar zijn eigen bankrekening. De man had geen andere keuze, zo zei hij tegen de rechter. Zijn ex dwarsboomde hem, waardoor hij geen inkomsten had.