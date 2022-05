Theaterstuk houdt gedetineerden en werknemers Veenhuizen herkenbare spiegel voor

Regisseur Krikke is na afloop van de eerste voorstelling blij dat de kop eraf is. Na zes weken repeteren mochten zijn acteurs voor het eerst de planken op. En dat in een niet alledaags theater. "Maar je ziet echt dat er contact is tussen gedetineerden en de makers. Er waren ook een paar momenten dat het echt muisstil was, dat was echt mooi", blijkt hij trots terug.

'Dramaturgische hemel'

De jonge regisseur maakte hiervoor al twee andere stukken over het gevangenisleven. "Laat ik zeggen dat ik al sinds ik dingen maak een fascinatie heb voor het gevangeniswezen. De emoties die mensen hebben: woede, spijt, verdriet, angst en agressie, dat is allemaal uitvergroot tussen de muren", vertelt Krikke.

"En dat klinkt dan misschien een beetje gek, maar dat is als theatermaker echt de dramaturgische hemel. En de verhalen die hier gebeuren, die verzin je niet. Dat soort rauwe verhalen, daar houd ik van."

Taalgebruik

Niet alleen voor de gedetineerden is de voorstelling herkenbaar. Ook het personeel dat meekijkt heeft genoeg aha-momenten tijdens het stuk. "Dit kwam ook bij ons binnen", vertelt gevangenisdirecteur Marie-Anne de Groot. "De makers zeggen wel dat het vermaak is, maar het is wel vermaak met een boodschap."

"Het zegt ook echt iets over ons, over elke deelnemer in wat wij noemen 'ons proces'. Ik geloof heel erg dat als je de mensen echt ziet staan, dat het bijdraagt aan de re-integratie. Iedereen die vandaag keek heeft zijn eigen situatie kunnen reflecteren. Dus ik geloof dat dit verbetert en helpt", blikt ze terug op de voorstelling.

Wat de directeur er dan voor haarzelf uithaalt? Vooral het taalgebruik van de directeur in het theaterstuk. "Ik hoorde haar beleidstaal en hoe daarop gereageerd wordt. Dat is voor mij herkenbaar. Mijn beleidstaal en de taal van gedetineerden, dat is misschien verschillend. Dus misschien moet ik soms ook andere woorden kiezen om duidelijk te maken wat ik echt bedoel", reflecteert de gevangenisdirecteur.