Gelukkig Roden zwijnt tegen GVAV-Rapiditas

Ondanks dat GVAV dit seizoen nergens meer om speelt - de nummer vijf van de competitie kan niet meer degraderen of promoveren - waren de beste kansen voor de Groningers. Ingmar Liezenga kreeg twee grote mogelijkheden, maar raakte één keer de paal en stuitte op doelman Klaas Kleiker.Bij de eerste kans van Roden was het wel gelijk raak. Robin van der Tuin, die vanaf het begin speelde omdat Maikel Kenter in de warming-up geblesseerd raakte, stuitte op Remco Molenaar maar in de rebound was het wel raak via Enrico Wardenier. Vlak voor rust maakte Roden opnieuw 2-0 via Wardenier. De opbouw was exact hetzelfde als de 1-0. Van der Tuin had de kans, maar miste, waarna het in de rebound alsnog raak was.Ondanks de voorsprong voor de thuisploeg was het beste spel voor GVAV. In de zestigste minuut kwamen de bezoekers verdiend tot 2-1. De vrije trap van Liezenga werd nog gekeerd door Molenaar, maar in tweede instantie wist Arco Bartelsman wel raak te schieten. Daarna kreeg GVAV een levensgrote kans op de gelijkmaker, maar Patrick Venema schoot voor een leeg doel alsnog over.Wardenier leek vervolgens aan vervolgens aan alle Groningse illusies een einde te maken. Hij scoorde met een heuse hattrick 3-1. Joel de Jong bracht met een fraaie kopbal de spanning terug, maar het bleef in Roden bij 3-2.