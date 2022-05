Bezoek Onderduikersmuseum Nieuwlande verdubbeld door documentaire

Het aantal bezoekers bij Onderduikersmuseum de Duikelaar in Nieuwlande is sinds de dodenherdenking op 4 mei verdubbeld. Volgens het bestuur heeft dat te maken met de documentaire die de NOS uitzond over het dorp.

Normaal gesproken heeft het museum zo'n 15 tot 20 bezoekers per dag, maar dat aantal is flink gegroeid, zegt vrijwilligster Hanneke Rozema. "Maak daar nu maar het dubbele van. We hadden een piek van 220 bezoekers op 5 mei. Bevrijdingsdag valt natuurlijk in de meivakantie, dus dat heeft een rol gespeeld. Maar zo'n groei hebben we nog niet eerder meegemaakt. Ongeveer de helft van alle bezoekers heeft het wel over de documentaire. Ze zijn vooral onder de indruk van het verhaal van Nieuwlande."

Invloed documentaire

In de NOS-documentaire Nieuwlande - onverzettelijke onderduikdorp gaat verslaggever Martijn Bink op zoek naar het verhaal van Nieuwlande tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het dorp staat bekend om de bescherming die inwoners boden aan Joden. De uitzending van de Nationale Dodenherdenking had dit jaar ook een Drents tintje. De NOS koos Nieuwlande - naast de Dam in Amsterdam - als tweede locatie om de twee minuten stilte in beeld te brengen.

Rozema is blij met de groei, maar houdt nog wel een slag om de arm. "In de zomer hebben we meestal 80 bezoekers per dag. Nu moeten we afwachten of alle aandacht in de media ervoor heeft gezorgd dat we straks meer bezoekers krijgen." Zelf zegt ze daar een goed gevoel bij te hebben. "We merken dat de bezoekers nu al uit het hele land komen, de documentaire heeft daar zeker iets aan bijgedragen."

Voor de verzetsdaden vanuit Nieuwlande kreeg de regio in 1985 de Israëlische Yad Vashem-onderscheiding uitgereikt. Slechts twee dorpen in de hele wereld hebben die gekregen.

Erkenning

Vorig jaar liet het museum weten meer erkenning te willen krijgen voor het verhaal in Nieuwlande. "Bezoekers uit het westen zijn altijd verbaasd dat ze nog nooit van het verhaal van ons dorp hadden gehoord", legt Rozema uit. Die missie lijkt nu geslaagd. "We krijgen regelmatig mails van mensen die vragen hebben over het museum en de dorpsgeschiedenis. De extra aandacht heeft ons zeker meer naamsbekendheid opgeleverd."