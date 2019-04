vv Emmen, GOMOS en SVBO winnen allemaal

Emmen blijft koploper met 48 punten uit 22 wedstrijden. Nummer twee SWZ heeft evenveel punten, maar speelde een wedstrijd meer. VKW blijft derde, met een puntje achter de nummers één en twee. GOMOS is vierde, met 39 punten uit 21 wedstrijden. SVBO staat vijfde, met 36 punten uit 22 wedstrijden.Evenals SWZ en VKW maakte ook Emmen geen fout in de strijd om de titel. De Emmenaren wonnen op bezoek bij WVV. De eerste helft was niet al te best, beide ploegen gingen rusten met een bloedeloze 0-0.Vlak na rust maakte Patrick Eberhard de 0-1 en na een uur spelen tekende Sem Nijkamp voor de 0-2 vanaf de strafschopstip. WVV deed in de slotfase nog wat terug, maar verder dan dat kwamen de Winschoters niet.GOMOS wist, met de nodige moeite, te winnen van laagvlieger Noordster. De ploeg uit Norg kwam na een kwartier spelen op achterstand door een benutte vrije trap. Pas na ruim zeventig minuten spelen had GOMOS de gelijkmaker te pakken.Roy Slachter scoorde uit een hoekschop de 1-1 en maakte drie minuten later ook de 2-1. In blessuretijd nam Ronald Sloots de 3-1 voor zijn rekening, waardoor GOMOS toch de drie punten in eigen huis wist te houden.Ook SVBO moest terugkomen van een achterstand. De formatie uit Barger-Oosterveld kwam na een dik kwartier spelen op achterstand. Die 0-1 leek ook de ruststand te worden, maar vlak voor rust kwam SVBO toch langszij.Na een uur spelen grepen de Drentse manschappen toch de voorsprong, dankzij een eigen doelpunt van Bergum. Die marge gaven zij niet meer weg.