Vriendenactie schouwburg Meppel succesvol: 'Al 3000 kaarten verkocht'

Schouwburg Ogterop heeft al 3000 kaarten verkocht voor de najaarsprogrammering. Dat is goed nieuws voor het theater, dat de afgelopen maanden veel lege stoelen kende. De grote campagne om weer onder de aandacht te komen lijkt succesvol.

In maart gingen schouwburgdirecteur Natalie Straatman en andere medewerkers langs de deuren in Meppel. Ze wilden in contact komen met de mensen, want theaterstoelen bleven vaker leeg dan gewenst. De campagne moest leiden tot nieuwe 'theatervrienden'. Dat is een soort lidmaatschap waarbij mensen voorrang krijgen op de kaartverkoop. Door de actie kwamen er 300 nieuwe leden bij. Sinds zaterdag mogen alle leden kaartjes kopen voor de nieuwe programmering en dat wordt al actief gedaan. In twee dagen tijd verkocht Ogterop 3000 kaartjes.

Het stelt Straatman gerust. "We zijn natuurlijk wel uit beeld geraakt bij de mensen", zegt ze. "We hebben eerst twee rare seizoenen gehad door corona. Alle vrijheden kwamen daarna tegelijkertijd terug. Toen waren wij slechts één van de vele dingen die weer mogelijk waren. Mensen leken ons daardoor te vergeten."

Andere koers zou raar zijn

Voor komend seizoen merkt ze een heel andere sfeer bij de kopers. "De mensen houden echt weer rekening mee met ons. Vorig jaar was het: 'Oh ja, het theater is er ook nog'. Nu hebben ze er enorm veel zin in."

De aanstaande theaterprogrammering van Ogterop is de eerste die Straatman eigenhandig neerzette in Meppel. Ze kwam in oktober vorig jaar over van theater De Winsinghhof in Roden en viel toen middenin een seizoen. "Dat seizoen was al bedacht door mijn voorganger, en bestond ook uit veel voorstellingen die door corona van het jaar ervoor doorgeschoven waren."

Dit jaar mocht Straatman wel alles zelf bepalen, maar de koers blijft ongeveer hetzelfde. "Ik ben bij Ogterop omdat ik hierbij pas. Een heel andere koers zou raar zijn. Dat is ook niet goed voor het publiek en de artiesten, dus die behoefte heb ik niet. Natuurlijk komt er wel een paar nieuwe voorstellingen die ik leuk en interessant vind. Dat hou je altijd."

Mooi Wark

Een van die nieuwe toevoegingen is de Drentse band Mooi Wark, die met een theatertour naar Ogterop komt. "Dat was een van de dingen die ikzelf dolgraag wilde hebben. Ze hebben nog nooit in Meppel gestaan, dus dit wordt superleuk." Daarnaast doen 'Van der Laan en Woe', Bert Visscher en Wende Snijders het goed in de voorverkoop.