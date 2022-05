Politie: 'Geen aanwijzingen dat meisjes Nieuw-Amsterdam zijn gedrogeerd'

De meisjes die afgelopen weekend op een schoolfeest in Nieuw-Amsterdam onwel werden, zijn niet gedrogeerd. Dat concludeert de politie. Het onderzoek naar de zaak is daarmee afgerond.

Drie meisjes werden zaterdag onwel tijdens een feest in Party Palace New York. Al snel werden er vermoedens geuit dat de meisjes gedrogeerd zouden zijn. "Daar zijn geen aanwijzingen voor. We hebben alle betrokken partijen gesproken en de conclusie luidt dat ze niet gedrogeerd zijn", laat een woordvoerder van de politie weten. "Van deze feiten lijkt geen sprake. Onduidelijk is wat er dan wel is gebeurd, het zou kunnen zijn dat ze onwel werden vanwege de warmte en drukte."