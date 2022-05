'De kazerne in Havelte gaat een belangrijke positie innemen'

Het is goed nieuws dat de Johannes Postkazerne in Havelte blijft, want de defensiebasis kan daarmee een belangrijk rol vervullen voor Noordoost-Nederland. Dat zegt burgemeester Rikus Jager van Westerveld naar aanleiding van de brief van staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat (VVD). Daarin gaf de staatssecretaris aan locaties van Defensie te willen concentreren, oftewel samen te voegen.

"Dat de vlag uit kan vind ik teveel gezegd, maar dit is goed om te weten voor de mensen die hier werkzaam zijn. De kazerne wordt een concentratielocatie voor Noordoost-Nederland en neemt een belangrijke positie in. De 43ste gemechaniseerde brigade blijft er gehuisvest." Jager meldt daarbij dat er in Havelte nog ruimte is om verder uit te breiden. "De medewerking vanuit onze kant is er altijd."

Belangen defensiepersoneel

In diezelfde verklaring van Defensie-staatssecretaris Van der Maat staat dat het voorgenomen plan om de Johan Willem Frisokazerne in Assen te sluiten, niet van tafel is. Jager wil zich niet aansluiten bij het verzet tegen dit besluit, maar vooral luisteren wat het defensiepersoneel hiervan vindt. "Je moet vooral kijken hoe zij reageren", wijst hij onder meer naar de geplande verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Mariniers verlieten na deze aankondiging het korps uit onvrede. Het besluit werd daarom teruggedraaid. "De vraag is hoe het zich ontwikkelt rond Assen."

Delen JWF-kazerne naar Havelte?

Verder wil Jager niet vooruitlopen over de eventuele gevolgen die de sluiting van de JWF-kazerne heeft op de Johannes Postkazerne. "De definitieve besluiten moet ik nog zien. Ik hoop dat ze de goede afwegingen maken die noodzakelijk zijn voor een goede Defensie van Nederland."

Dat geldt eveneens met de vraag of de Luchtmobiele Brigade vanuit Assen (deels) naar Havelte of Schaarsbergen verhuist. "Ik heb geen flauw idee wat er precies gaat gebeuren. Zo heb ik gehoord dat een bataljon van Assen naar Havelte komt, maar ook dat Schaarsbergen helemaal dichtgaat. Laten we vooral afwachten wat de definitieve besluitvorming wordt."